Elezioni Imperia: Polis “Pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana. Con Claudio Scajola la città ha ripreso la via della crescita"

“Amministrare vuol dire anche programmare, pianificare e regolamentare lo sviluppo urbanistico della città. L’Amministrazione Scajola ha fatto molto anche sotto questo aspetto, recuperando e colmando ritardi di decenni. Imperia è stata dotata di strumenti di pianificazione fondamentali, attesi da anni. Sempre annunciati nei programmi elettorali, ma mai realizzati prima d’ora. Noi lo avevamo promesso e noi lo abbiamo fatto”.

Interviene in questo modo l’associazione Polis, che prosegue: “Pensiamo al PUC, risalente a 30 anni fa, a una città che era molto diversa. A marzo 2023 la Giunta ha approvato lo schema di progetto del PUC e a giorni si terrà la prima conferenza dei servizi per l’esame di competenza da parte della Regione. Il lavoro fatto, pertanto, permetterà al nuovo Consiglio Comunale di adottare il nuovo Puc in tempi molto brevi. In questi anni è stato inoltre approvato il Piano del Litorale, previsto sin dal 1999 e mai attuato, indispensabile per lo sviluppo turistico ed economico del litorale. È stato adeguato il piano regolatore portuale, per rendere i nostri approdi più moderni e rispondenti alle esigenze della città. E ancora: il ‘Piano delle Antenne’, che consente di conciliare lo sviluppo tecnologico con la tutela paesaggistica ed ambientale”.

“Ma non ci siamo fermati qui. L’Amministrazione Scajola – termina Polis - ha posto quale priorità la riqualificazione urbana di aree degradate e dismesse, con connesse opere pubbliche a carico dei soggetti attuatori. Nei più significativi interventi, si è dato risposta alla riqualificazione di cinque aree dismesse da decenni come l’ex macello, la porzione principale dell’area privata limitrofa al Comando Forestale, la riqualificazione urbana dell'ex Comando VVFF, delle ex Ferriere e dell’ex Sairo. Tutti interventi realizzati, in coso o pronti a partire. Era nel nostro programma, lo abbiamo fatto”.