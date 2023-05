Elezioni Imperia Polis: "Con Claudio Scajola un cantiere in ogni angolo della città. Per anni non è stato fatto nulla"

“Per molti anni a Imperia non è stato fatto nulla. Con l'Amministrazione del sindaco Claudio Scajola sono state molteplici le opere realizzate e in corso”.

Interviene in questo modo l’associazione Polis, che sostiene la candidatura a sindaco di Claudio Scajola. “Il piano asfalti, atteso da anni – prosegue - ha già visto molte strade messe in sicurezza, e in questi giorni si sta continuando con la sua programmazione. In totale sono stati oltre 200mila i metri quadrati asfaltati, 22 ettari. Non di meno la messa in sicurezza del territorio comunale: il molo lungo di Oneglia diventato ‘La Passeggiata nel mare’, l'ex Tiro a Volo sulla Passeggiata degli Innamorati diventato l'accesso all'area marina protetta delle Ratteghe e la riqualificata Via Ballestra. Sono alcuni esempi importanti, così come le numerose frane sistemate, dalla Strada per Moltedo a Stada Colla, al Santuario di Montegrazie a Via Serrati o ancora Via Fanny Roncati Carli”.

“Parlando di frazioni – va avanti Polis - abbiamo già citato alcuni esempi come il Parcheggio di Artallo o il parcheggio di Clavi ma la stessa attenzione è stata posta per la cura del patrimonio esistente attraverso interventi di svariato tipo, a partire dal simbolo della città: il Palazzo comunale. Attraverso opere di efficientamento energetico e miglioramento sotto il profilo della tutela monumentale è stato riqualificato e reso finalmente accessibile da tutti con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Proprio in riferimento a questo tema molte pavimentazioni della città sono state sistemate, da Borgo Foce a Borgo Marina a Via della Repubblica interamente, cosi come il marciapiede tra i Due Leoni e la pensilina di Porto Maurizio. Ed è già approvato il progetto di riqualificazione della zona della Pensilina di Porto Maurizio”.

“Non abbiamo dimenticato le infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della città – termina Polisi - la quasi conclusa Bretella di Caramagna, il Ponte dei Piani in dirittura di arrivo e l'Aurelia bis che siamo riusciti a fare ripartire e finanziare”.