Elezioni: Luciano Zarbano “A Borgo Foce miasmi formiche ratti e scarafaggi in un punto turistico”

"Miasmi fognari persistenti, formiche, ratti e scarafaggi”: questo il biglietto da visita presentato dai residenti di Borgo Foce a Luciano Zarbano, Candidato Sindaco sostenuto dalla Lista Imperia Senza Padroni che continua il proprio percorso di ascolto sul territorio. I gestori delle attività della zona puntano il dito sui controlli sanitari.

“L'Asl si mostra solerte nel controllare i locali dove svolgiamo la nostra attività, ma all'esterno, dove ad esempio abbiamo i dehors si fa poco o nulla. Altra problematica riguarda il posizionamento dei bidoni per la raccolta dei rifiuti, con il contenitore dell'organico, soprattutto, collocato direttamente al sole e considerata la vicinanza ai locali si possono facilmente immaginare le conseguenze olfattive. Assolutamente inadeguata la raccolta vetro con contenitore di dimensione ridotte in rapporto all'indotto turistico che specialmente nella bella stagione è notevole. Se lo svuotamento avviene con maggior frequenza ultimamente, è completamente latitante il sevizio di spazzamento e pulizia strade. Manca anche un servizio di controllo da parte delle Forze dell'Ordine a piedi che sarebbe opportuno in particolare in estate. Altro aspetto da rivedere in toto la posizione delle aiuole che limitano i dehor con le piante in esse innestate che finiscono per limitare la visuale panoramica a seguito della crescita. Per quanto concerne l'illuminazione sarebbero opportuni un paio di punti luce lampioni, nei pressi del pontino dove tra l'altro vi è una gelateria di recente apertura che ha compiuto sacrifici importanti e si trova di fatto al buio".