Autovelox in funzione nel centro di Oneglia: Imperia Rinasce "Dovrebbero essere attivi solo la notte"

Sono entrati in funzione oggi nel centro di Oneglia i nuovi, temutissimi autovelox e sembra che, in una sola giornata, siano state elevate centinaia di contravvenzioni.

“Speriamo che questo dato non corrisponda a verità – sottolinea Imperia Rinasce - perché, in tal caso, la situazione sarebbe davvero preoccupante per gli imperiesi. Gli autovelox, infatti, sono uno strumento utilissimo per la salvaguardia e l’incolumità dei cittadini ma devono essere utilizzati in modo corretto e rispettoso per gli automobilisti e non per ‘fare cassa’. Durante il giorno è infatti opportuno che il controllo della viabilità venga affidato alla polizia locale che serve sia da deterrente che da presidio; nelle ore notturne, viceversa, i velox dimostrano tutta la loro utilità perché evitano che le nostre strade vengano trasformati in circuiti di ‘Formula Uno’, aumentano la sicurezza dei conducenti e preservano l’abbattimento dei rumori assicurando la tranquillità degli abitanti”.

“Un uso diverso – termina IR - sarebbe inaccettabile per una città in cui la viabilità è già stata penalizzata dai cantieri e non esiste una mobilità alternativa”.