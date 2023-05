Gli Alpini in festa a Cima SantaCroce sulle alture di San Biagio della cima (foto)

Oggi 3 maggio ricorre la celebrazione del ritrovamento della Croce. È tradizione, come tutti gli anni, festeggiare l'evento a Cima SantaCroce dove sorge la Chiesetta dedicata agli alpini degli otto luoghi andati avanti, chiesetta di proprietà di Fabio Maccario.



"Gli alpini di Vallecrosia - si spiega nella nota - non potevano mancare come sempre presenti, anche con la loro cerimonia. Con esecuzione alla tromba dell'inno nazionale, la deposizione di un cuscino di fiori, e gli onori ai caduti con esecuzione del silenzio, è stata celebrata la Santa messa a ricordo dei parenti, e di tutti i caduti officiata da Padre Roberto, alpino anche lui, che a sua volta ha promesso di lasciare il suo cappello quando il Signore lo chiamerà (il più tardi possibile) nella chiesetta di SantaCroce. Naturalmente presenti anche alla festa gli appartenenti al gruppo Poudzo Valdoten che hanno regalato le nuove porte in legno massiccio della chiesetta e hanno rallegrato la festa con la loro musica e allegria. Un lauto pranzo ha concluso la festa innaffiato naturalmente da buon vino. Un augurio a tutti partecipanti arrivederci al prossimo anno".