Sanremo: via al bando di gara per la scuola di Borgo Tinasso e il nuovo asilo di via Duca, lavori per un totale di 5,6 milioni di euro

Gli uffici del Comune di Sanremo hanno pubblicato i due bandi di gara per la ricostruzione della vecchia scuola di Borgo Tinasso (leggi la notizia cliccando QUI) e per il nuovo polo dell’infanzia che troverà casa in via Duca degli Abruzzi. In totale l’importo dei lavori ammonta a 5,6 milioni di euro: 3 milioni per il Borgo e 2,6 per via Duca.

Palazzo Bellevue ha avviato la procedura nel più breve tempo possibile in modo da aggiudicare i lavori entro il 31 maggio, termine ultimo per non perdere i finanziamenti.

La nuova scuola di Borgo Tinasso nascerà sulla struttura inutilizzata dal 1974 con un fabbricato in quattro sezione, antisismico e completamente sicuro, che potrà ospitare 120 bambini su una superficie complessiva di 812 metri quadrati.

Il nuovo polo dell’infanzia di via Duca degli Abruzzi, invece, sarà composto da asilo e scuola materna e consentirà al Comune di abbattere le liste d’attesa che negli ultimi anni hanno lasciato centinaia di famiglie in sospeso.