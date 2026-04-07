Artigianale, stretta sull’uso del termine: nuova legge con sanzioni fino all’1% del fatturato per abusi

Stop all’uso improprio della parola “artigianale”. Con l’entrata in vigore della nuova normativa nazionale, il termine non potrà più essere utilizzato come semplice slogan, ma diventa un impegno concreto e verificabile. La legge introduce infatti regole stringenti e sanzioni pesanti, che possono arrivare fino all’1% del fatturato, con un minimo di 25mila euro, per chi utilizza in modo scorretto il riferimento all’artigianato. Un intervento atteso, pensato per contrastare pratiche scorrette e riportare chiarezza e trasparenza nel mercato.

Per CNA Imperia si tratta di un passaggio decisivo: “È una svolta storica per l’artigianato – dichiara il Segretario Luciano Vazzano – perché mette fine a un equivoco che ha penalizzato per anni le nostre imprese. Da oggi ‘artigianale’ significa davvero lavoro, competenza e responsabilità. Non sarà più possibile nascondersi dietro un’etichetta: chi la usa dovrà dimostrarlo con i fatti. È una vittoria per gli artigiani veri e per i consumatori, che potranno finalmente riconoscere e scegliere la qualità autentica.”

La norma interviene in un contesto in cui il termine “artigianale” è stato spesso svuotato di significato, utilizzato anche per prodotti industriali o standardizzati, creando concorrenza sleale e confusione tra i clienti. “Ora serve un passo ulteriore: controlli seri e capillari. Solo così questa legge potrà produrre effetti concreti e duraturi”, conclude Vazzano. Con questa misura, l’artigianato torna alla sua essenza: non una parola da vendere, ma un valore da riconoscere.