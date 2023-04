Sanremo: con l’ok della conferenza dei servizi la rinascita della scuola Borgo Tinasso è sempre più vicina (foto)

L’ok arrivato nei giorni scorsi dalla conferenza dei servizi è un passo avanti cruciale per la rinascita dell’asilo nido e della scuola per l’infanzia di Borgo Tinasso con un progetto da 2 milioni e 144 mila euro per il primo lotto.



Il Comune di Sanremo aveva partecipato al bando per i fondi del PNRR con il progetto che prevede la costruzione della scuola oltre alla riqualificazione e la messa in sicurezza dell’intera area dove ancora sono presenti le strutture e i fabbricati provvisori datati 1974. Ad oggi, ovviamente, non soddisfano i requisiti per essere riabilitati come scuola e, quindi, la soluzione ottimale è la demolizione con successiva ricostruzione.

L’intenzione di Palazzo Bellevue è quella di dotare la zona di un nuovo asilo nido e di una nuova scuola per l’infanzia oltre alla sistemazione dell’intera zona a beneficio del quartiere. Grazie all’ok arrivato dalla conferenza dei servizi e dagli enti che hanno preso parte, ora la procedura potrà andare avanti come previsto.

Nella fotogallery alcuni estratti del progetto per la nuova scuola.