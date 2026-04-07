Sanremo piena per Pasqua: hotel quasi sold out, seconde case occupate e ciclabile presa d’assalto dai turisti

Sanremo archivia un ponte pasquale decisamente positivo, con numeri che confermano una forte attrattività turistica diffusa su tutto il territorio. Non solo alberghi, ma anche seconde case e case vacanza hanno registrato un’elevata occupazione, contribuendo a riempire la città e a sostenere l’economia locale. A tracciare il bilancio è il presidente sanremese di Federalberghi, Silvio Di Michele, che evidenzia come già da venerdì si respirasse un clima di grande afflusso: “A livello alberghiero eravamo sull’80% della capienza”.

Il picco è stato raggiunto nel weekend: tra sabato e domenica si è sfiorato il tutto esaurito, con una percentuale vicina al 99%. “Non abbiamo fatto proprio il pieno pieno, ma quasi: su Booking si trovava ancora qualche camera libera”, spiega. Come da tradizione, il lunedì ha segnato un fisiologico calo, con un’occupazione attorno al 50%, dovuta alle partenze dei turisti. Tuttavia, anche in quella giornata non è mancato un buon movimento: “Qualcosina c’era anche ieri sera”. Uno degli elementi più significativi emersi è la diffusione capillare delle presenze turistiche, non limitate agli hotel. Molti visitatori hanno scelto seconde case e appartamenti: “Ho visto molte seconde case aperte… sono scesi tutti”, racconta Di Michele. Un segnale importante, perché indica una ricaduta economica più ampia su ristoranti, bar e attività commerciali. A contribuire all’afflusso anche fattori logistici favorevoli, come la riduzione dei cantieri sull’Autofiori, che ha reso più agevole raggiungere la città.

La ciclabile sempre più protagonista

Tra le immagini simbolo del weekend spicca la pista ciclopedonale, ormai uno degli asset principali dell’offerta turistica di Sanremo. “Se avessi dovuto correre ieri sulla ciclabile era impossibile… c’era veramente tanta gente”, racconta il presidente. Un dato che conferma come la ciclabile sia diventata un’infrastruttura centrale per l’accoglienza, capace di attirare famiglie, sportivi e visitatori in cerca di esperienze all’aria aperta.

Aprile promette bene: eventi e nuove presenze

Dopo Pasqua, il calendario si presenta ricco di appuntamenti in grado di mantenere alta l’attenzione su Sanremo e dintorni. Tra questi il torneo di tennis a Monte Carlo, che tradizionalmente porta visitatori anche nella Riviera dei Fiori, e altri eventi cittadini come il 'Gef', oltre alle festività del 25 aprile e del Primo Maggio, già ben prenotate. “I weekend di aprile sono coperti, tutto sommato”, sintetizza Di Michele, lasciando intravedere un mese positivo per il comparto turistico. In definitiva, Sanremo conferma il suo ruolo di destinazione sempre più completa: mare, eventi e mobilità sostenibile, con la ciclabile in prima linea, rappresentano una combinazione vincente che continua ad attrarre visitatori italiani e stranieri.