Sanremo, l’Ammiraglio Giovanni Pettorino ospite a Forte Santa Tecla per una conferenza sul Mediterraneo

Venerdì prossimo alle 16.30, nella sala conferenze della suggestiva Forte Santa Tecla, si terrà una conferenza dal titolo “L'Italia al centro del Mediterraneo: opportunità e sfide per il nostro Paese”. Protagonista dell’incontro sarà l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, figura di grande rilievo istituzionale e già Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, Pettorino ha ricoperto numerosi incarichi di vertice. La sua prima esperienza di comando lo ha visto proprio alla guida della Capitaneria di porto di Sanremo, città alla quale è rimasto profondamente legato. Successivamente ha diretto le Capitanerie di Gioia Tauro, La Spezia, Ancona e Genova, consolidando una competenza riconosciuta a livello nazionale. Ha inoltre svolto delicati incarichi istituzionali, tra cui quello di Commissario delle Autorità di sistema portuale di Ancona e Genova, contribuendo alla gestione e allo sviluppo di nodi strategici per il Paese.

Tra i momenti più significativi della sua carriera si ricordano il coordinamento, nel luglio 2012, delle complesse operazioni di trasferimento della nave Costa Concordia dall’isola del Giglio a Genova per la demolizione, e, nel dicembre 2014, la gestione dei soccorsi al traghetto Norman Atlantic, in fiamme al largo delle coste pugliesi, intervento che ha salvato numerose vite umane. Dopo il congedo, Pettorino ha continuato a offrire il proprio contributo come esperto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Autorità Portuali. A testimonianza del forte legame con il territorio, nel 2018 la Famija Sanremasca gli ha conferito il prestigioso riconoscimento “Amico di Sanremo”.

L’incontro si preannuncia come un’importante occasione di approfondimento su scenari geopolitici e marittimi, con uno sguardo autorevole sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo.