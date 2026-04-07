Sanremo: rateizzazione multa stradale da oltre 2.100 euro, il Comune concede pagamento in 21 rate mensili

Il Comune di Sanremo ha approvato la rateizzazione di una sanzione pecuniaria superiore a 2.100 euro, relativa a un verbale elevato ai sensi del Codice della Strada. La decisione è stata formalizzata con una determina dirigenziale a seguito della richiesta presentata dal cittadino lo scorso 27 marzo. Dalla documentazione allegata, in particolare dall’autocertificazione, è emerso che il richiedente si trova in condizioni economiche disagiate, elemento che ha consentito l’accoglimento dell’istanza secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall’articolo 202 bis del Codice della Strada.

Il provvedimento stabilisce che l’importo complessivo di 2.101,41 euro, comprensivo degli interessi di legge, venga suddiviso in 21 rate mensili. Nel dettaglio: una prima rata da 101,41 euro, da versare a partire dal mese successivo all’emanazione dell’atto e 20 rate successive da 100 euro ciascuna, con cadenza mensile. L’amministrazione ha inoltre precisato che “decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato”, il debitore sarà tenuto a versare l’intero importo residuo in un’unica soluzione.