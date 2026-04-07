Spiagge libere di Santo Stefano al Mare: gestione affidata ad Amaie Energia fino al 2028, ok del Consiglio

Il Consiglio comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato all’unanimità la delibera che ridefinisce la gestione delle principali spiagge libere attrezzate del territorio. Con il provvedimento, infatti, viene autorizzata l’intestazione delle concessioni demaniali marittime alla società in house Amaie Energia e Servizi Srl, che si occuperà direttamente della gestione operativa.

Le spiagge interessate sono Santa Caterina, Case Bianche ed Ex Stazione, tutte con concessioni rinnovate fino al 1° marzo 2028. Si tratta di tratti di litorale destinati alla fruizione pubblica, ma dotati di servizi essenziali come noleggio attrezzature, servizi igienici e punti ristoro. Alla base della decisione c’è la volontà dell’amministrazione di rafforzare un modello di gestione pubblica efficiente, sfruttando lo strumento della società partecipata. Come evidenziato nella delibera, “la società in house opera quale strumento operativo dell’ente, in regime di immedesimazione organica”, garantendo così continuità e controllo diretto da parte del Comune.

Il provvedimento recepisce anche i recenti chiarimenti della Regione Liguria, che ha ribadito come le società in house possano essere considerate a tutti gli effetti equiparate all’ente pubblico, potendo quindi essere titolari delle concessioni e affidare servizi tramite procedure pubbliche.

Tra i punti qualificanti della delibera:

trasferimento ad Amaie Energia delle funzioni amministrative legate alla gestione delle spiagge;

legate alla gestione delle spiagge; conferma che si tratta di una forma di gestione diretta e non di esternalizzazione ;

; mantenimento in capo al Comune dei poteri di indirizzo, controllo e vigilanza ;

; possibilità di revoca in caso di perdita dei requisiti o violazioni.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato garantire servizi più efficienti e coordinati, dall’altro assicurare la piena accessibilità pubblica delle spiagge, nel rispetto delle linee guida regionali. La decisione arriva dopo la conclusione della precedente gestione, terminata con la stagione balneare 2025, e apre ora una nuova fase organizzativa per il litorale cittadino, puntando su una gestione unitaria e strutturata.