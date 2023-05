Solidarietà: regala un sorriso ai ragazzi dell’Anffas Onlus di Imperia con il tuo 5x1000

L’Anffas Onlus di Imperia da oltre trent’anni opera per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità. Ogni anno l’Associazione decide di destinare i proventi del 5x1000 ad un progetto specifico e si impergna affinchè i donatori siano sempre informati su come vengono utilizzate le loro donazioni.

Grazie ai 3.748 euro raccolti con il 5x1000 del 2021, l’Associazione ha potuto acquistare dei nuovi computer, che permetteranno ai ragazzi di comunicare e di apprendere nuove funzionalità tecnologiche per accrescere le proprie autonomie. All’arrivo della strumentazione informatica i ragazzi sono stati molto contenti e li hanno subito usati!

Quest’anno c’è bisogno di acquistare una nuova lavastoviglie professionale ed elettrodomestici specifici per la cucina! I ragazzi che imparano a cucinare ne hanno bisogno per lavorare al meglio durante le loro attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie. È possibile sostenere l’obiettivo destinando in sede di dichiarazione dei redditi il 5x1000 (obbligatorio per legge) all’ANFFAS Onlus di Imperia attraverso il Codice Fiscale 91028770088 !