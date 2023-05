Sanremo: dopo il successo con Tedeschi e Moneta, la rassegna su Pirandello prosegue il 13 maggio

Tanti studenti e docenti, pubblico partecipe e numeroso, applausi a scena aperta per Corrado Tedeschi e Claudio Moneta al teatro del Casinò di Sanremo. Questa la sintesi di una serata nel teatro dell’Opera seguendo “Lezioni Semiserie Pirandelliane. L'uomo dal fiore in bocca”.



"Il testo che ha compiuto i 24 anni di presenza a livello nazionale si rinnova ad ogni rappresentazione. - sottolineano dalla casa da gioco - La prima parte, infatti, vede il coinvolgimento diretto degli spettatori, che diventano parte integrante della piece sino ad arrivare all’epilogo in cui viene recitato uno dei testi più famosi e drammatici del mondo pirandelliano. Gli attori hanno saputo divertire ed emozionare".



Molti gli studenti del Liceo G.D Cassini presenti. "Il Casinò ha predisposto un biglietto ridotto a 5 euro per gruppi di dieci ragazzi; a 4 euro se i gruppo raggiungono i venti componenti. Questo per incentivare la presenza anche dei più giovani. - ricordano - "Su il sipario" la stagione teatrale del Casinò di Sanremo "Omaggio a Luigi Pirandello" proseguirà sabato 13 maggio, alle 21 con la piece: "Centomila, uno, nessuno - La curiosa storia di Luigi Pirandello", interpretata da Giuseppe Pambieri. Scritto e diretto da Giuseppe Argirò, Teatro della Città-Centro di Produzione teatrale, Associazione Città Teatro. Per prenotazioni tel 0184 841176 Tel 0184 595273 su cell 340 8926683 o emal info@cooperativademart.com".