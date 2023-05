Sanremo Villa Ormond: successo per l’installazione “Giardiniere Rampante” di Rosaria Torquati

La mostra “Giardiniere Rampante” è stata esposta nei giardini di Villa Ormond dal 26 al 30 aprile. Un’installazione scenografica dedicata alle figure di Italo Calvino ed a Libereso Guglielmi, botanico di fama internazionale noto al grande pubblico come il “giardiniere” di Calvino.

Intervista all'artista Rosaria Torquati ed alla figlia di Libereso in questo video

Il progetto si compone di disegni, immagini e parole tracciati su teli di canapa a tessitura artigianale dedicate al racconto del Barone Rampante e a Libereso ed il suo legame con Italo Calvino.

I lunghi teli di canapa - appesi agli alberi e a corde tese tra essi – si sono presentate come una sorta di quinta teatrale ed ha accompagnato i visitatori lungo un percorso di scoperta del racconto di Calvino e della figura di Libereso. Un allestimento, che ha preso le mosse in occasione della prima edizione di “Forza della Natura”, la manifestazione sanremese che si è svolta per tre anni dal 2017 al 2020. E che si è completata in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino con 45 teli di grande impatto scenografico. Una mostra adatta a tutti: dagli amanti di Libereso e Italo Calvino, agli appassionati di disegno e botanica o alle famiglie con bambini.

ROSARIA TORQUATI, vive a Monte Urano, nelle Marche. Indole creativa: lavora designer per il settore moda/calzature, attivando collaborazioni progettuali in svariati campi del manifatturiero. Il suo interesse creativo nei confronti delle arti figurative, la trova coinvolta come parte attiva in vari progetti a carattere artistico interdisciplinare. Caratterizza le sue opere una continua e inusuale attenzione verso le molteplici espressioni della figura antropomorfa.