Tanti lavori con il Pnrr, Cha: "Il 2022 è stato un anno di risultati importanti per Cervo"

Nell’anno passato si sono raccolti i frutti dell’impegno sulla progettazione del Pnrr: il nuovo asilo nido, il progetto del rilancio dei Borghi, la transizione ecologica e quella digitali per i servizi comunali e per il cittadino. Il nuovo asilo nido andrà a gara nel prossimo mese di maggio, mentre la transizione digitale degli uffici pubblici con la relativa attivazione del Pago PA è già operativa. In fase di partenza sono il progetto sui borghi e in fase di realizzazione la transizione ecologica con l’impianto di nuove isole ecologiche ed i sistemi di miglioramento della raccolta differenziata.

Si tratta di una progettualità con un valore complessivo di 5,5 milioni di euro. “Un grande risultato per Cervo e la popolazione – ha detto il sindaco Lina Cha – che è la dimostrazione di come si è lavorato molto e bene. Devo anche ringraziare tutti i componenti della macchina amministrativa, perché malgrado siamo sottodimensionati, abbiamo conseguito un grande risultato”.

La buona amministrazione con conti in ordine, trasparenza con il cittadino e impegno per il sostegno alle famiglie sono stati i principi che hanno guidato l’amministrazione comunale nel rendiconto 2022. In particolare il risultato della gestione di competenza (entrate accertate – compreso l’avanzo applicato - e spese impegnate nell’anno 2022) presenta un avanzo di 733.098,98 euro, mentre il risultato di amministrazione dell’esercizio 2022 presenta un avanzo di 1.768.128,38 euro che, al netto dei vincoli e degli accantonamenti di legge, produce un avanzo libero di amministrazione di 410.946,78 euro.

“Nell’anno trascorso – ha detto il sindaco Lina Cha, commentando i risultati del bilancio - dopo la pandemia e le necessarie scelte coraggiose per far fronte alle difficoltà economiche e lavorative dei nostri cittadini, abbiamo affrontato le conseguenze dell’aumento delle bollette luce e gas e il necessario ristoro alle fasce più deboli della popolazione”.

In particolare il comune ha fornito sostegni economici (Bollette utenze, Buoni mensa, Scuolabus) per 5.097,00 euro e ristoro delle spese di affitto per 11.843,98 euro, assistenza ai minori per 2.702,00 euro. In particolare, la buona amministrazione del Comune di Cervo si è estesa anche ad un’oculata gestione dei servizi a domanda individuale che ha registrato i seguenti indici percentuali: servizi mensa scolastica e trasporto alunni 62,21%, servizi cimiteriali 94,64%, spettacoli culturali 72,30% e museo etnografico 36,35%.

“Questi risultati sono stati ottenuti attraverso l’aumento costante della capacità di accertamento e riscossione – ha detto il sindaco Cha – grazie alla lotta all’evasione tributaria e anche all’impegno di una macchina amministrativa che adotta un modus operandi virtuoso, nonostante sia sottodimensionata nel numero. Colgo qui l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto i funzionari e tutto il personale dipendente. La determinazione nelle decisioni e nelle scelte politiche caratterizza il metodo di governo di questa Amministrazione che continuerà a lavorare ancor più alacremente fino alla fine del mandato”.

Il bilancio di Cervo dimostra che le finanze comunali sono in salute: i fondi accantonati come crediti dubbia esigibilità al 31.12.2022 sono di 738.631,77 euro, mentre i fondi vincolati dell’Avanzo di amministrazione 2022 sono di 426.571,70 euro e comprendono la quota già erogata in acconto sui progetti Pnrr e non ancora impegnata.

“Abbiamo sempre utilizzato principi di prudenza ed effettività, perché così servono a far emergere il reale stato di salute finanziaria – conclude il sindaco – il bilancio consuntivo consente anche di misurare il raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi previsionali, di valutare i risultati definitivi della gestione economica relativa all’anno precedente e gli effetti socialmente rilevanti".