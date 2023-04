Rinnovato il direttivo di Donne Impresa: l'imperiese Antonella Monica Rovea è la nuova responsabile provinciale (Foto)

È Antonella Monica Rovea la nuova responsabile Donne Impresa per la provincia di Imperia, eletta lo scorso mercoledì 26 aprile nel corso dell’assemblea deputata al rinnovo cariche del movimento. Prende il posto della responsabile uscente, Simona Brizio, che la federazione provinciale ringrazia con affetto e stima "per l’ottimo lavoro svolto nel corso del suo mandato e per il supporto che siamo certi darà al Movimento e alla sua nuova Responsabile in futuro".

Imprenditrice agricola dell’entroterra di Imperia, Antonella Monica Rovea è titolare dell’omonima azienda olivicola e di lavanda a Boscomare, frazione di Pietrabruna. Accanto a lei, in qualità di vice responsabile provinciale, il direttivo ha eletto la floricoltrice ventimigliese Teresa De Bella, la cui azienda è impegnata attivamente anche nella manutenzione del verde pubblico della sua città.

Da parte di tutta Coldiretti Imperia e della segreteria regionale del movimento "le più sentite congratulazioni a entrambe le neo-elette e l’augurio di un futuro florido e ricco di soddisfazioni, che siamo certi non si farà attendere".