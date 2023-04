“Progetto Martina”, prevenzione dei tumori: i Lions incontrano gli studenti del liceo Aprosio (Foto)

Ieri il Lions Club Ventimiglia, grazie alla ormai consueta e preziosa collaborazione del dottor Claudio Battaglia, presidente di LILT Imperia, ha parlato ai giovani liceali di prevenzione dei tumori. L'informazione è fondamentale per evitare alcune forme tumorali, per saperle diagnosticare precocemente, per ricordare che è necessario impegnarsi in prima persona in questa lotta.

Con parole semplici e chiare il dottor Battaglia ha tra l'altro fornito informazioni sul melanoma, sul tumore del testicolo che colpiscono anche i giovani. Ha inoltre invitato gli studenti a seguire un corretto stile di vita, caratterizzato da particolare riguardo all'alimentazione e alla cura del fisico. L'incontro, che ha visto l'attenta partecipazione di un centinaio di studenti, si è concluso con l'invito loro rivolto ad utilizzare un indirizzo di posta elettronica dove i ragazzi, in forma riservata, possono esporre domande e richieste di chiarimenti.

Anche quest’anno, come ha ricordato la presidente del Club Liria Aprosio, i soci del Lions Club Ventimiglia hanno risposto affermativamente al sollecito che tanti anni fa una giovane donna di nome Martina, colpita da un tumore, aveva ripetuto con insistenza: “informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute!”.