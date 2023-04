Polisportiva Vallecrosia Academy, a Camporosso si alza il sipario sull’evento dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra (Foto e video)

Ha preso il via oggi l’evento tecnico formativo dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra, dirigente del settore giovanile e tesoriere biancorosso scomparso nel 2020, organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy e rivolto agli Allievi 2006-2007, ai Giovanissimi 2008-2009, agli Esordienti 2010-2011 e ai Pulcini 2012-2013 di tutte le Academy Torino Fc ma non solo.

La cerimonia di apertura dell’evento si è svolta presso il Palatenda di Bigauda a Camporosso con la presentazione delle squadre in arrivo da tutta Italia, la conferenza stampa con autorità civili locali e regionali e la sfilata delle squadre che parteciperanno alla manifestazione sportiva, nell'arena di Bigauda. La prima giornata si è conclusa con cena e serata discoteca con il dj Michele Trifirò. Il moderatore della serata è stato il responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazioni della Sanremese Calcio Fabrizio Prisco. Per l’occasione erano presenti il primo cittadino uscente e candidato sindaco Armando Biasi, i candidati sindaco della città della famiglia Fabio Perri e Cristian Quesada, l’assessore di Vallecrosia Pino Ierace, il consigliere comunale di Vallecrosia con delega allo Sport Marco Calipa, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, l’assessore di Camporosso Cristiana Celi, il consigliere comunale di Camporosso Maurizio Morabito, il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, il candidato sindaco di Bordighera Giuseppe Trucchi, i consiglieri regionali Enrico Ioculano e Veronica Russo e Matteo Amato e Chiara Alcamo della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e Val Nervia.

Domani, invece, presso la struttura sportiva dello ‘Zaccari’ a Camporosso, andranno in scena le gare secondo il programma della manifestazione. Per le leve 2006-2007-2008-2009 scenderanno in campo nel girone A la Rappresentativa Academy Toro, l’Asd Olmi 1983, la Polisportiva Quartieri Riuniti e la Polisportiva Vallecrosia Academy rossa. Nel girone B si affronteranno la Polisportiva Vallecrosia Academy bianca, la Polisportiva Luigi Academy Visconti, Rondissone Asd e Polisportiva Virtus Foligno.

Per le leve 2010-2011 giocheranno nel girone A la Polisportiva Vallecrosia Academy 2010-2011, il Don Bosco Agnelli, l’Academy Toro bianca e la Polisportiva Vallecrosia Academy 2011. Nel girone B rientrano l’Academy Toro rossa, la Polisportiva Vallecrosia Academy 2010, il Ventimiglia calcio e la Polisportiva Luigi Academy Visconti. Per le leve 2012-2013 i partecipanti saranno Ros Menton 2012 e 2013, la Polisportiva Academy rossa, la Polisportiva Vallecrosia Academy bianca, la Polisportiva Vallecrosia Academy gialla, la Polisportiva Vallecrosia Academy granata e il Don Bosco Agnelli.

Lunedì 1° maggio, infine, si terranno le fasi finali del torneo e, nel pomeriggio, le premiazioni. Il torneo servirà agli osservatori del Torino per visionare i talenti più interessanti. Sarà, inoltre, un’occasione per creare un momento di convivialità tra diverse società sportive e le famiglie dei giocatori.