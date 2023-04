Dolceacqua, sul monte Morgi scoperto altare sacrificale correlato al Culto delle Vette (Foto)

Un altare sacrificale correlato al Culto delle Vette, un menhir cristianizzato e un foro nella roccia dove depositare le offerte votive sono stati scoperti sul monte Morgi a Dolceacqua.

"Monte Morgi con i suoi 818 metri di altezza domina un vasto orizzonte su tutta la Val Nervia fino al mare, dove la natura si esprime in tutte le sue potenzialità attraverso l’incontro tra il cielo e la Terra Madre. Recarsi sul luogo dell'altare non si può fare a meno di pensare alla sensibilità dei nostri lontani progenitori nel aver saputo scegliere nel punto più panoramico della montagna il luogo del sacro e del divino per mediare con le forze della natura i momenti di collera che si manifesta attraverso il fulmine che squarcia il cielo, il rombo del tuono, del temporale che feconda la Terra Madre Forze del creato con le quali era necessario cercare una alleanza, compiere sacrifici. Una sensibilità che noi sapiens del ventunesimo secolo abbiamo perduto continuando a violentare le montagne e le colline con le moto da enduro e le mountain bike. Un eco del Culto delle Vette è sopravvissuto nella nuova veste cristiana nel collocare croci, statue della Madonna e del redentore sulle cime delle montagne e delle colline" - dice Andrea Eremita.