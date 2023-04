Pontedassio festeggia San Pietro e dà il via alle manifestazioni all'aperto

Come consuetudine la Proloco di Pontedassio apre la stagione delle feste all’aperto sabato dalle 19 con il concerto della Combriccola del Blasco. La piazza del paese ospita il tour 2023 che propone uno show rinnovato nel repertorio e vede il ritorno del chitarrista Andrea d’Agostino, “il Dago” che affiancherà l’altro chitarrista Renzo Lanziani. Le chitarre dunque raddoppiano per regalare suoni elettrizzanti e una musica ancora più rock. Si rinnova il bel sodalizio tra la Proloco di Pontedassio e la band capitanata dal front man Kikko Sauda che propone le cover di Vasco Rossi, il tributo più noto a livello nazionale e riconosciuto dallo stesso cantautore.

Per l’occasione la Proloco è pronta a deliziare il palato del pubblico con i rinomati ravioli, grigliata e altre specialità. Gradite le prenotazioni che sono già tantissime. Per il tempo rassicura tutti lo stesso Kikko: “Non ci facciamo intimidire, anzi cacceremo “le dannate nuvole” e assicuro che vi faremo scaldare a dovere”.