Ventimiglia, nuova tassazione per i pensionati frontalieri, l’associazione Fai potenzia la consulenza legale

In vista delle dichiarazioni dei redditi e della nuova tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i pensionati frontalieri, l’associazione FAI (frontalieri autonomi intemeli) raddoppia gli orari dov’è possibile ritirare la consulenza legale che indica come usufruire da quest’anno di questa riduzione di imposte.



"Si tratta di risparmiare migliaia di euro da subito ma deve essere richiesto di applicare il metodo previsionale, previsto dalla legge, in fase di acconto" – fa sapere l'associazione FAI – "Già più di 2000 pensionati sono passati a ritirare il modulo ma restano ancora più di 5000 che probabilmente non ne sono a conoscenza e rischiano di pagare più di quanto dovuto e trovarsi poi a credito il prossimo anno".

"L’associazione resterà aperta mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato mattina dalle ore 10 alle 12. Siamo in via Roma 63 a Ventimiglia sotto le scuole" - ricorda l'associazione Fai - "Con l’occasione vi verranno fornite informazioni sulla nuova pensione monegasca in arrivo dal 2024".