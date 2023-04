Vallecrosia, alunni dell'Andrea Doria a lezione di educazione alla legalità (Foto)

Nella giornata di ieri 42 alunni della scuola secondaria di primo grado dell’IC Andrea Doria di Vallecrosia, accompagnati da cinque insegnanti e scortati dalla Protezione civile e dalla polizia locale, si sono recati, a piedi, nella città alta per visitare un terreno confiscato al clan dei Pellegrino, dichiarati esponenti di spicco della 'ndrangheta del Ponente ligure.

Nel terreno confiscato si è tenuta la prima lezione di Libera sulla legalità a Vallecrosia, alla presenza della dottoressa Simona Ronchi, dirigente dell’Agenzia dei Beni Confiscati sede di Milano, di Rocco Mangiardi, testimone di giustizia, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, del sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, del vicesindaco Marilena Piardi e dell'assessore Pino Ierace.

Gli alunni dell’IC Andrea Doria durante l'incontro hanno portato il loro contributo realizzando uno striscione commemorativo dei giudici Falcone e Borsellino ed esponendo sulle proprie magliette, come se fosse una piccola performance, delle frasi stampate, che esortavano a ribellarsi ai soprusi della criminalità organizzata. "Gli studenti credono vivamente che possa nascere una fruttuosa collaborazione con il Comune, le associazioni e con l’appoggio dell’associazione Libera, prendendo parte all’utilizzo del terreno sequestrato con lezioni all’aperto e attività educative laboratoriali che rafforzino il legame con il territorio e per la valorizzazione delle risorse locali. Ringraziamo l'associazione Libera, la protezione civile e vigili urbani, il Comune e tutti i rappresentanti presenti, per questa significativa iniziativa di educazione alla legalità" - dice l'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia.