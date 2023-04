Imperia: degrado in vico Castello, lettore chiede intervento per spostare i bidoni della spazzatura

Un lettore Massimo Pettenuzzo denuncia una situazione di degrado a Imperia legata alla presenza di alcuni bidoni della spazzatura.



"In Vico Castello sono stati posizionati i contenitori per la raccolta differenziata e purtroppo per noi residenti questa scelta non è stata la più azzeccata. Non è un problema per i contenitori in se anche se sappiamo benissimo che nessuno le vorrebbe sotto a casa magari attaccati allo zerbino giusto? Il carrugio misura a occhio mt 2,80, è quindi stretto, i bidoni ne istruiscono in parte l'accesso e risulta molto nascosto, per cui i maleducati depositano nella notte rifiuti di ogni genere. Vengono qui a consumare alcolici sugli ingressi delle nostre abitazioni e poi urinano in strada. Oltre a tutti questi disagi abbiamo alche il piacere di condividere il carrugio con numerosi topi. Chiediamo solo che questi bidoni vengano spostati su via Des Geneys giusto due metri oltre a Vico Castello.