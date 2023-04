Sanremo: da domani il Consiglio comunale trasmesso in diretta anche su Facebook sulla pagina del Comune

Da domani sarà possibile seguire le sedute del Consiglio comunale in diretta facebook sulla pagina istituzionale del Comune di Sanremo, QUI. La pagina è pubblica, visibile a chiunque, anche a chi non possiede un profilo facebook.

Tale iniziativa rientra nel progetto voluto dal Sindaco Alberto Biancheri e dal Segretario generale Monica Di Marco per potenziare la comunicazione anche sui social media e coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nella vita amministrativa.

“Permettere di seguire in diretta facebook il Consiglio comunale rappresenta un nuovo strumento di partecipazione per la cittadinanza – spiega il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande – e siamo lieti di annunciare che questa possibilità prenderà il via con la seduta consiliare di domani pomeriggio. Ringrazio gli uffici che si sono adoperati in questo senso, ovvero lo Staff comunicazione e il Ced: con la diretta facebook del Consiglio comunale, l’Amministrazione vuole rafforzare ancora di più la trasparenza e la diffusione delle informazioni”.

I canali social istituzionali sono gestiti da un team comunicazione che fa capo alla Segreteria generale.