Sanremo: sabato prossimo con il Club per l'Unesco la Giornata Internazionale del Jazz 2023

Il 30 aprile ricorre la Giornata Internazionale del Jazz, introdotta dall'Unesco nel novembre del 2011 a seguito di un'idea del pianista Herbie Hancock, con lo scopo di riconoscere il valore di questo genere musicale e la sua capacità di unire le persone in tutto il mondo; una musica che sin dalla sua nascita si fa portavoce dei valori dell'uguaglianza e della lotta al razzismo.

Il Club per l'Unesco di Sanremo celebrerà la Giornata Internazionale del Jazz 2023, sabato alle 17 al Museo Civico di Sanremo, in piazza Nota 2, con l'evento ‘Pino Daniele fra jazz e blues - Guida all'ascolto e concerto’. Un appuntamento a cura di Riccardo Sasso con Giorgia Oliva alla voce.

Riccardo Sasso è musicista, insegnante di musica e musicologo. Laureato in pianoforte e tastiere moderne al Conservatorio ‘Arrigo Boito’ di Parma, come pianista e tastierista ha lavorato e collaborato con numerosi artisti. E' autore di diverse conferenze/guide all'ascolto a stampo musicologico, fra cui ‘Revolution 9’. Laureato anche in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, nel 2018 ha pubblicato ‘L'immagine Mutante’, monografia sul regista David Cronenberg. E’ insegnante di pianoforte classico e moderno, teoria e armonia e fisarmonica complementare in scuole dell’imperiese.

Giorgia Oliva, sanremese, è cantante e interprete solista e nel gruppo musicale Nuages Project; nel 2020 ha vinto il concorso ‘Top voice Sanremo’.