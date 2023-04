Sanremo, due studenti del 'Cassini' alla fase nazionale delle Olimpiadi di lingue classiche

Il Liceo Classico G.D.Cassini centra ancora un successo nell'ambito delle lingue classiche.

Ben due studenti dello storico liceo sanremese sono stati selezionati per la fase nazionale delle Olimpiadi delle Lingue classiche che si svolgerà il prossimo 4 maggio.

Si tratta di Beatrice Gramegna, della 5 A e di Gabriele Fognini, della 4B, che sono risultati vincitori, in Liguria, rispettivamente, per la sezione di lingua greca e per quella di lingua latina.