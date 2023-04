Pelagos Discovery a Bordighera: museo a cielo aperto per scoprire e conoscere i cetacei del nostro mare (Foto e video)

“Domenica 30 aprile alle 11 sarà inaugurata nel porto turistico di Bordighera: Pelagos Discovery, un'installazione sul Santuario Pelagos e sulle balene e i delfini del Mediterraneo. Una mostra permanente unica nel suo genere per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della più grande area marina protetta del Mar Mediterraneo“ - ha detto il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito illustrando “Pelagos Discovery”, il museo a cielo aperto unico in Liguria per scoprire e conoscere i cetacei che vivono nel nostro mare.

(Video in caricamento)

“E' un lavoro importante in collaborazione con le associazioni di categoria. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato. Piena condivisione di un progetto sulla tutela ambientale e outdoor" - ha aggiunto il primo cittadino durante la presentazione avvenuta presso la sala Giunta del comune di Bordighera.

"Un'idea voluta anche da Ezio Formosa. Ci è stato già promesso da futura amministrazione di risolvere il problema di accesso per i disabili. In questi gironi è già stato visitato da diversi curiosi Una curiosità verso le immagini ma anche per i testi. Sicuramente sarà un successo e un motivo di attrazione verso il nostro porto" - hanno sottolineato le associazioni di categoria.

"Abbiamo cercato di farlo in modo che ci potessero essere diversi modi di fruizione per conoscere meglio questo territorio. Mi auguro che tutti i bordigotti possano conoscere i tipi di cetacei vivono nei nostri mare. Inoltre sarà un'attrazione per i turisti che potranno capire che il nostro mare non è vuoto ma è ricco di specie. Abbiamo fatto dei pannelli molto semplici ma con tantissime informazioni per attirare anche le scuole locali, ma in futuro anche per far venire scuole di altri paesi. I pannelli sono in tre lingue: italiano, francese e inglese. Alcune parti sono solo in inglese ma grazie a Stefano sul sito invece ci sarà la possibilità di approfondire le informazione anche in italiano" - ha illustrato Sabina Airoldi - "Le immagini sono a grandezza naturali tranne la balenottera e il capodoglio. La misura è reale ma riporta a un piccolo di capodoglio. E' l'unica mostra permanente sui cetacei del Santuario Pelagos di questo genere".