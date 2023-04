25 Aprile a Sanremo: il PD "Inaccettabili le parole di La Russa sull'attentato di via Rasella"

“Il 25 Aprile è la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La realtà storica non si nega e parteciperemo alle celebrazioni ufficiali in programma a Sanremo per ricordare che il fascismo è la negazione della democrazia”.

Sono le parole di Maurizio Caridi, della segreteria cittadina del PD sanremese, che prosegue: “L’Unione comunale del Partito Democratico di Sanremo, con i suoi dirigenti e i suoi militanti, sarà presente e parteciperà al corteo del 25 Aprile, nel settantottesimo anniversario della Liberazione, organizzato dal Comitato Forze democratiche. La nostra libertà, oggi è figlia di quella lotta di liberazione, proprio dalla resistenza e dall’ esempio dei partigiani, che si deve nutrire la nostra responsabilità è il nostro senso di comunità e di inclusione, che va quindi praticato ogni giorno e in ogni luogo.

“Siamo a ribadire – termina Caridi - con grande impegno, purtroppo e sopratutto ancora oggi dopo aver ascoltato le parole inaccettabili, che il Presidente del Senato, ha pronunciato sull’attentato di via Rasella e sul 25 aprile lo diciamo a Giorgia Meloni che ha dichiarato che i martiri delle Fosse Ardeatine vennero trucidati 'in quanto italiani', e non perché ebrei e antifascisti, dimenticandosi l’italianità di chi fece quell’elenco. Lo diciamo, anche dopo le parole sconcertanti del Ministro Lollobrigida. Per questo chiediamo un impegno a tutti e all'amministrazione del Sindaco Alberto Biancheri e al Consiglio comunale perché ogni comunità e ogni luogo di aggregazione siano presidi antifascisti, presidi di democrazia e di diritti. Noi, apertamente e convintamente antifasciste e antifascisti, faremo sempre la nostra parte, perché è il nostro compito”.