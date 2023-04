Sanremo: 25 nuovi posti auto in zona Tre Ponti, dopo 50 anni il Comune prende possesso di un’area di mille metri quadrati

Il Comune di Sanremo mette mano ai Tre Ponti e, dopo oltre 50 anni, porta a conclusione la battaglia legale con il condominio ‘La Brise’.

La zona delle spiagge più frequentate in città non solo potrà contare sulla nuova ‘terrazza’, ma avrà a disposizione anche 25 posteggi auto e 50 per moto su un’area di circa mille metri quadrati, in quota con l’Aurelia, della quale Palazzo Bellevue entrerà in possesso dopo decenni. Nei prossimi giorni l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella porterà la pratica in giunta per un lavoro di sistemazione e messa in sicurezza del valore di 130 mila euro.

La vicenda ha avuto inizio nel 1971 quando furono realizzate le due palazzine del condominio ‘La Brise’. La convenzione tra il Comune e la società costruttrice prevedeva, come standard urbanistico per il titolo edilizio, la cessione del terreno da destinato a parcheggio. La pratica si è poi arenata per 50 anni con tanto di ricorso al TAR arrivato ora alla sua definizione. L’area di mille metri consentirà al Comune di collegare anche un’altra posizione di terreno di circa 500 sul quale si possono disegnare altri 11 posti auto. Tutti i nuovi parcheggi saranno a rotazione.

“In una zona particolarmente turistica, con penuria di posti auto e legata alla ciclabile riusciamo a creare questo progetto - dichiara ai nostri microfoni l’assessore Donzella - è motivo di soddisfazione aver risolto un problema nato più di 50 anni fa, con gli uffici abbiamo liberato un’area strategica per un servizio alle spiagge e collegato alla pista ciclabile”.