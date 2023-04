Sanremo: presto il via ai lavori per la ‘terrazza’ ciclopedonale tra l’Aurelia e i Tre Ponti, oggi il sopralluogo (video)

La ‘terrazza’ ciclopedonale a sbalzo tra l’Aurelia e i Tre Ponti è pronta per essere realtà. Questo pomeriggio i tecnici che stanno lavorando al progetto si sono dati appuntamento in zona, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e all'ingegnere responsabile del progetto per il Comune Gianni Brancatisano, per fare il punto della situazione e posare simbolicamente la prima pietra dei lavori.

Un intervento da circa 300 mila euro, finanziato come opera a scomputo del residence ‘Vistamar’ cresciuto negli anni sull’Aurelia, funzionale per recuperare un’area verde da tempo abbandonata e che ora è pronta a rinascere con una zona pedonale, spazi per le biciclette, colonnine di ricarica e un nuovo collegamento verso il mare.

L'intervista all'assessore Massimo Donzella

Il sopralluogo è il primo passo, ora si attende il via ai lavori. L’obiettivo del Comune, dell’amministrazione e dei tecnici è quello di consegnare l’opera a turisti e residenti in vista dell’estate. I lavori potrebbero prendere il via già nei prossimi giorni con una pausa per il ponte del 25 aprile.