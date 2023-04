Sanremo: tifo, cori e fumogeni ma alla fine i tifosi del Basilea fanno festa e puliscono anche la piazza (Foto e Video)

Alla fine, tranne un po’ di caos nel pieno centro della città, cori e fumogeni, è filato tutto liscio ieri sera a Sanremo dopo una vera e propria ‘invasione’ dei tifosi del Basilea, ai quali era stato rifiutato l’ingresso in Francia per assistere al match di ritorno dei quarti di finale di Conference League, contro il Nizza.

Nel primo pomeriggio di ieri, dopo essere ripartiti in pullman dal confine, hanno deciso (non si sa perché) di fermarsi a Sanremo, dove sono stati parcheggiati i 19 pullman ed alcune macchine. I tifosi sono scesi e, vessilli e bandiere in mano, si sono prima diretti in via Matteotti per inscenare un vero e proprio corteo e, quindi, nei diversi locali della città per mangiare e bere.

Non sono mancate mini partite di calcio, organizzate sul solettone di piazza Colombo e in Pian di Nave, mentre le forze dell’ordine si sono organizzate per espletare il controllo sui supporter che, comunque si sono comportati piuttosto bene. Nel tardo pomeriggio molti locali si erano anche organizzati per trasmettere sui propri schermi la partita del Basilea, anziché quelle di Roma e Juventus che hanno giocato in Europa League, ma non conoscevano l’organizzazione dei tifosi elvetici.

Alle 20, infatti, dopo essersi radunati in piazza Borea D’Olmo hanno tirato fuori un proiettore con tanto di lenzuolo e un gruppo elettrogeno. E, con un collegamento rudimentale a internet, sono riusciti a trasmettere il match dell’Allianz Riviera. In piazza è stato un susseguirsi di cori e tifo, ovviamente corredati da fiumi di birra. Alla fine gli svizzeri si sono imposti (2-1) ai supplementari e, verso le 23.30 la carovana dei tifosi si è spostata in Pian di Nave per ripartire.

Ma i supporters hanno nuovamente dimostrato la propria correttezza, ripulendo in parte la piazza dove avevano seguito la partita. Una giornata particolare per Sanremo, dove molti non sapevano nemmeno che a Nizza si giocasse un match europeo e dove, improvvisamente, si sono trovati con quasi un migliaio di persone che hanno scelto la città dei fiori per vivere la loro trasferta.

(Foto e Video di Tonino Bonomo)