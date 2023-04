Mobilitazione di soccorsi, questa mattina poco dopo le 10.30 in piazza Borea D’Olmo a Sanremo, per un bambino di 5 anni che è andato in crisi respiratoria.

Dato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza di Sanremo Soccorso, che ha portato il bimbo in ospedale per le cure del caso.