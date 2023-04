Sanremo: fumata bianca per gli ambulanti, il mercato del martedì e del sabato sarà diviso in due (Video)

E’ finalmente arrivata la fumata bianca ambulanti del mercato, associazioni di categoria e Amministrazione comunale, per la sistemazione dei banchi il martedì e sabato, nel corso dei primi 18 mesi di lavori per il nuovo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi.

In pratica i 160 banchi saranno divisi in due: circa un centinaio rimarranno nella loro posizione naturale, ovvero quella attorno all’Annonario mentre, i circa 65/70 che normalmente sono nella parte bassa in piazza Eroi, saranno trasferiti in via Adolfo Rava, al posto dei parcheggi che si trovano dietro la vecchia stazione, senza intaccare la pista ciclabile.

Questo consentirà di mantenere il cuore del mercato in centro e consentire alle attività commerciali di non perdere lavoro in occasione delle due giornate settimanali classiche. Contestualmente accontenta anche gli ambulanti della parte bassa, che non gradivano la soluzione del mercato diffuso nelle piazzette del centro.

“Sono mesi che cerchiamo di trovare la quadra – ha detto l Sindaco, Alberto Biancheri - per un problema che va ad incidere in particolare sugli ambulanti e i risvolti possono essere sia negativi che positivi. In tutte le ipotesi fatte, oggi è nata quella condivisa da tutti, ovvero che si sta seriamente valutando di dividere il mercato in due blocchi. Per gli ambulanti di piazza Eroi lo spostamento nelle piazzette non è producente e, quindi, è probabile che i circa 70 banchi in questione possano essere trasferiti nella zona di via Adolfo Rava, lasciando così tutti i parcheggi nella zona di lungomare Calvino. L’altro blocco di ambulanti rimarrà attorno al mercato annonario. E’ sicuramente la scelta meno impattante per tutti e quindi ringrazio tutti per la collaborazione”.

Al termine della riunione di oggi Sergio Scibilia (Confesercenti), Andra Di Baldassarre (Confcommercio), Luciano Vazzano (Cna) e Barbara Biale (Confartigianato) hanno commentato positivamente la decisione: “C’è stata una grande collaborazione con il Comune, dopo tante riunioni e dopo l’ascolto di tutti gli attori in campo. Forse questa non è la soluzione ideale ma è quella che creerà meno problemi a tutti. Siamo arrivati ad una soluzione finale che unisce gli interessi di tutti. Non dimentichiamo che c’era anche il problema dei commercianti della zona e, quindi, vogliamo ringraziare l’Amministrazione per aver concordato una formula che va incontro a tutti, anche alle spiagge per i parcheggi”.

Il via alle operazioni all’inizio del mese di giugno e si andrà avanti per circa 18 mesi prima che i lavori del parcheggio interessino solo il sottosuolo. Ora servirà un po’ di tempo, a Comune e Polizia Municipale, per disegnare gli stalli dei banchi ma c’è positività attorno alla decisione presa. Dopo l’estate se la formula non dovesse funzionare, si potrà rivedere. Il Comune prevede anche di fare pubblicità alla nuova ubicazione di alcuni banchi, anche attraverso volantinaggio, per spiegare soprattutto ai turisti come verrà dislocato il mercato.