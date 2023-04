Bordighera: per il ponte del 25 aprile, 'Speciale bike 'Tour' bordigotto di Confesercenti

Confesercenti proseguendo il suo sodalizio con l'outdoor e il turismo, in occasione della Primavera Bordigotta, organizza un Bike Tour speciale con escursione guidata in E-Bike alla scoperta di Monte Nero e dei segreti di Bordighera e dell'entroterra bordigotto.



Sono previste nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 con partenze da zona Sant'Ampelio, alle 9.30 con rientro alle ore 13.00. È prevista la possibilità di noleggio E-bike su richiesta per un avventura che permetterà ai fruitori di scoprire il nostro affascinante territorio. Costo a persona 25€ (50€ con E-Bike e attrezzatura a Noleggio). Per info e prenotazioni: Flavio +39 320 037 5820