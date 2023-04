Diano Marina: ‘L’Arte, bellezza della Solidarietà’, una mostra con le opere del pittore Bernardo Asplanato

A.I.FO. Imperia, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, organizzano un evento dal forte significato artistico, culturale e solidale: ‘L’arte, Bellezza della Solidarietà’, una mostra interamente dedicata alle opere di Bernardo Asplanato: tele e disegni su carta che comporranno l’esposizione del maestro. Venerdì 21 aprile, alle ore 17.30, si terrà l’inaugurazione della mostra presso la Sala Espositiva del Palazzo del Parco nella città di Diano Marina, alla presenza delle Autorità locali, dei presidenti delle associazioni organizzatrici, il Dott. Antonio Lissoni per A.I.FO. nazionale, la Dott.ssa Gabriella Stabile Re per l’Ist. Int.le Studi Liguri e la Direttrice del Museo Archeologico Dott.ssa Daniela Gandolfi. Le opere dell’artista saranno presentate dal Prof. Fulvio Cervini, docente dell’Università di Firenze, membro del C.d.A. delle Gallerie degli Uffizi e grande conoscitore del pittore.

“Bernardo Asplanato (Porto Maurizio 1922 - Imperia 2019) – si spiega nella nota -, pluripremiato decano dei pittori imperiesi, allievo di Felice Casorati, già titolare della cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, ha da sempre mostrato un forte legame con la propria comunità d’origine, oltre a dimostrare sensibilità nei confronti delle tematiche sociali grazie anche all’impegno della moglie prof.ssa Anna Maria Larcher che – ci auguriamo – possa intervenire all’inaugurazione.

Ricordiamo, tra i diversi riconoscimenti e sicuramente in modo non esaustivo, la fondamentale antologica del 1994 dedicatagli dal Comune di Imperia, il successivo omaggio ostensivo in occasione del novantesimo compleanno dell'artista nel 2012, il Premio Anthia 1997, il Premio Parasio 2000. Le opere esposte sono una piccola parte della produzione artistica del pittore che, dopo la sua scomparsa, sono state donate dalla moglie ad A.I.FO., Organizzazione di Cooperazione Sociosanitaria Internazionale che da 60 anni opera nei paesi a basso reddito. Questa straordinaria iniziativa rende concreto il sogno del pittore, ogni donazione per le opere d’arte sarà interamente devoluta ad A.I.FO. e si trasformerà in azioni di empowerment e nel cambiamento di vita per donne con disabilità, vittime di violenza e in condizioni di fragilità in paesi a basso reddito quali il Brasile, la Guinea Bissau e il Mozambico.

Un sentito ringraziamento al Comune di Diano Marina, alla Direttrice del Museo Archeologico Dott.ssa Daniela Gandolfi, alla Dirigenza dell’IC di Diano Marina che condurrà alcune classi in visita alla mostra e a tutti coloro che ci sosterranno in questo progetto”.

· Inaugurazione Venerdì 21 aprile 2023, ore 17.30

· Apertura della mostra dal 21 aprile al 1° maggio dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Il mattino su appuntamento

· Presso il Palazzo del Parco – Viale Giacomo Matteotti, 13 – Diano Marina

Per informazioni relative al progetto solidale e alle attività di A.I.FO., consultare la pagina: https://www.aifo.it/in-evidenza/arte-solidale/

info@aifo.it

Contatti A.I.FO. Imperia per info e prenotazioni alla mostra:

Graziana Martini - cell. 3392576264

Susanna Bernoldi - cell. 3299715795