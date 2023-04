Bordighera: revocato l'affidamento del 'Tennis 1878 e Bridge Club' alla società Nuovo Tennis Paradiso

Il Comune di Bordighera ha emesso questa mattina in autotutela il provvedimento con cui viene revocata la determina di affidamento della gestione del 'Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club' alla società Nuovo Tennis Paradiso ssd srl e contestualmente viene prorogata di un mese la gestione in capo alla Bordighera Lawn Tennis 1878.



"L’atto si è reso necessario a seguito ​di un mero errore materiale compiuto dall’Ufficio Gare nella verifica della documentazione che i concorrenti hanno presentato per partecipare alla gara inerente la concessione dell’impianto sportivo. Gli Uffici Comunali procederanno ora al riesame dei documenti prodotti da tutti i concorrenti; a seguire verrà nuovamente emessa determina di affidamento della gestione".​