Ventimiglia: serie di appuntamenti nel weekend per la fine dell'evento 'La ferrovia della Val Roya'

Nel fine settimana si svolgeranno le manifestazioni di chiusura dell’evento-mostra, 'La ferrovia della Val Roya', nel ricordo di Giuseppe Biancheri, che ha riscosso un successo di pubblico inaspettato, svoltasi in una location straordinaria, il Centro Storico di Ventimiglia, in un ambiente unico nel suo genere, nel centro Culturale San Francesco opera architettonica di prestigio ma soprattutto, ricco di storia del ventimigliese.

La mostra-evento’, oltre alle proiezioni di filmati che hanno ripercorso la storia della ferrovia a volte tormentata, di questa importante via di comunicazione tra il Ponente Ligure, la Costa Azzurra ed il Piemonte, è stata realizzata in omaggio al grande Giuseppe Biancheri, che si è speso con tutte le sue forze, fin dalla metà degli anni ottocento, per la realizzazione di questa opera importante per l’economia dei nostri territori, che ha visto la sua definitiva realizzazione, con l’inaugurazione del 1928. A Margine si sono consumati eventi culturali di primaria importanza, che nei 23 giorni di apertura, ha richiamato moltissimo pubblico che hanno visto, intervenire autori prestigiosi di saggi e libri di primordine che hanno descritto e narrato con inarrivabile maestria, il nostro territorio.

Sabato :

Ore 15, relazione di Roberta CENTO CROCE, Presidente del FAI Liguria e di Gianni DELL’AGLIO, delegato regionale e Vice Capo Delegazione di Imperia, sul tema: La ferrovia delle Meraviglie.

Ore 15,30: Relazione introduttiva dell’Avv. Luca FUCINI Console Onorario di Francia per la Provincia di Imperia, sul tema: Giuseppe Biancheri e l’eredità Napoleonica-Risorgimentale.

Ore 16: Lo storico Aldo A. MOLA tratteggia il quadro storico della Presidenza Biancheri: Il secolare triangolo ferroviario italo-francese: per la costa o sotto i monti?