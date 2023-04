Sanremo: martedì 25 aprile il comune aderisce alle celebrazioni per la “Festa della Liberazione”

Martedì 25 aprile il Comune di Sanremo aderisce alle celebrazioni per la “Festa della Liberazione” con il seguente programma:

- ore 9.30, piazza Borea d’Olmo: raduno dei partecipanti. Formazione del corteo. Partecipazione del Corpo bandistico “Città di Sanremo”

- ore 9.45: corteo in via Matteotti e corso Mombello. Sosta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al Monumento ai Caduti di Cefalonia e alla lapide IMI

- ore 10.30: cerimonia ufficiale davanti al Monumento alla Resistenza, Giardini Gino Napolitano. Deposizione della corona d'alloro e Preghiera per la Pace. Saluti dell'Amministrazione comunale. Orazione ufficiale dello scrittore Daniele La Corte, coordinatore del Comitato scientifico dell’istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia. Lettura del testo poetico “Banditi” da parte di Gianni Modena

Al termine, prosecuzione verso il monumento dei giardini Ruffini e conclusione della cerimonia, organizzata in collaborazione con Anpi Sanremo, sezione 'Gian Cristiano Pesavento'.