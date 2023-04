Concessioni demaniali, CNA Imperia incontra i balneari per fare il punto sulla proroga

Domani, sabato 15 aprile, alle 16.30 CNA Imperia riunirà, presso i propri uffici di Sanremo in Via Asquasciati 12, i titolari degli Stabilimenti Balneari, al fine di fare il punto a seguito dell’ottenuta proroga, rispetto alla scadenza delle attuali concessioni demaniali marittime, con la disciplina sancita dal “Milleproroghe”. Parteciperanno: il Coordinatore Nazionale CNA Balneari Cristiano Tomei, l’Avvocato del Foro di Firenze Ettore Nesi, la Presidente Nazionale CNA Balneari Sabina Cardinali, il Presidente CNA Balneari Liguria Alessandro Riccomini e la Presidente CNA Balneari Imperia Giulia Giorgini.

Un incontro fortemente voluto dal Segretario territoriale di CNA Imperia, Luciano Vazzano che afferma: “Un importante passo è stato fatto con l’ottenimento della proroga della validità al 31/12/2024 delle attuali concessioni demaniali, tuttavia il silenzio governativo è assordante e per questo CNA Imperia vuole ribadire che la proroga non deve essere un mero “contentino” per le imprese ma rappresentare una congrua tempistica affinché si trovi una soluzione definitiva a questa annosa questione”.

Il coordinatore di CNA Balneari, Cristiano Tomei, da anni impegnato nella battaglia a difesa dei diritti del comparto, continua sottolineando le importanti misure approvate nella legge Milleproroghe: “I contenuti approvati a motivazione della proroga sono chiari: l’ avvio del confronto con le istituzioni europee al fine di affermare in via definitiva l’inapplicabilità dell’art. 12 della Direttiva Bolkestein considerata la disponibilità del bene per le nuove attività imprenditoriali. Ciò detto, ora è necessario dare attuazione a queste misure senza più alcun indugio".



Una riunione, quindi, ricca di contenuti che si avvarrà del supporto tecnico dell’Avv. Nesi che fornirà il proprio contributo in merito all’attesa sentenza della Corte di Giustizia Europea prevista per il prossimo 20 Aprile. “Una nuova stagione balneare sta per iniziare ma, purtroppo l’incertezza, è quella consueta che ci accompagni da ormai troppi anni” esordisce Giulia Giorgini, Presidente CNA Balneari Imperia, “Mi auguro fortemente che si arrivi ad una soluzione che non metta in ginocchio la nostra realtà fatta di piccole imprese spesso a conduzione familiare”.

“CNA Imperia continuerà a dare sostegno al comparto balneare, è impensabile non tutelare un settore tanto peculiare per l’economia del nostro territorio” Conclude Vazzano.