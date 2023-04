Ventimiglia: il candidato dei progressisti Maria Spinosi ne è certa "Bisogna riaprire il campo Roya per i migranti'

“Ventimiglia è la Lampedusa del Nord e l’unica soluzione è un altro Campo Roya perché i ‘Pad’ non bastano. Chi non capisce questo non può amministrare la città”.

Sono le parole di Maria Spinosi, candidato a Sindaco per la lista ‘Ventimiglia progressista’, che ha affrontato il tema dei migranti. “Tempo pochi mesi – prosegue - ed ecco che il Governo Meloni si accorge che un conto è parlare e un altro è governare. Per contrastare il fenomeno, vara lo stato di emergenza nazionale per la situazione migratoria. Accipicchia che lungimiranza! Da diverse settimane sosteniamo che la situazione richieda lo stato di emergenza: la conseguenza diretta è la riapertura del Campo Roya con fondi da attingere nelle emergenze nazionali, che può essere progressivamente incrementato nel corso della durata dello stato di emergenza (proprio come avvenne nel 2008)”.

“Siamo gli unici – va avanti - ad avere sempre sostenuto che fosse l'unica soluzione. A chi contesta l'ubicazione del Campo Roya in quanto in zona rossa, rammentiamo che anche il Prefetto Nanei parla di un campo ‘bis’ a maggio 2022, quindi non si comprende perché ora non sia più così. Esigiamo chiarezza e urgenza in merito. Tutte le altre opzioni, tipo i ‘Pad’ sono insufficienti, inadeguate e non servono né ai migranti né ai ventimigliesi”.