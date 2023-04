Sanremo: slitta la decisione per il mercato di piazza Eroi in occasione dei lavori, gli ambulanti chiedono una proroga

Doveva essere presa entro domani una decisione sul come presentare il mercato ambulante del martedì e sabato, da quando inizieranno i lavori per il nuovo parcheggio sotterraneo di piazza Eroi a Sanremo. Ma le associazioni di categoria hanno chiesto una proroga, per poter effettuare con più calma un sondaggio tra gli ambulanti e, quindi, la decisione definitiva slitta di qualche giorno.

Si è svolta ieri una riunione tra i commercianti del mercato del martedì e sabato a Sanremo e, nelle ultime ore è stato chiesto al Sindaco di poter leggermente allungare il tempo per la decisione ultima. La settimana scorsa, lo ricordiamo, il Sindaco Alberto Biancheri (insieme agli Assessori Mauro Menozzi e Massimo Donzella) aveva dato una sorta di ‘aut aut’, con tre possibilità di azione, in occasione dei lavori per realizzare il parcheggio.

Rimangono sul tavolo le tre opzioni anche se dalla riunione di ieri sarebbero emerse ulteriori idee degli ambulanti, che potrebbero essere sottoposte a palazzo Bellevue. Le proposte dell’amministrazione sono: rimanere attorno al Mercato Annonario, con la riduzione dei ‘posteggi’ e, quindi, dei banchi; quella del mercato ‘diffuso’, ovvero con i banchi in piazza Muccioli, piazza San Siro e la zona della statua di Siro Carli; la terza è quella dello spostamento sul lungomare Calvino.

Ancora da capire cosa sceglieranno gli ambulanti che, secondo fonti ben informate, scarteranno sicuramente quella del lungomare Calvino, da molti etichettata come la ‘morte del mercato’ e anche avversa dai commercianti della zona di piazza Eroi e del centro, che vedrebbero molti clienti fuggire verso il mare. C’è anche da mettere sul piatto, in questa opzione, il fatto che ci si troverebbe per due giorni la settimana, con moltissimi parcheggi in meno.

Quella più gettonata sembra quella del ‘mercato diffuso’: non ci sarebbero esclusioni di ambulanti, non ci sarebbe il trasferimento sul lungomare e, soprattutto, i banchi rimarrebbero nel loro numero classico. L’unico handicap, molto relativo, riguarda i maggiori spostamenti che dovranno fare i clienti. Ma, come è accaduto per i commercianti dell’Annonario, che in occasione dei lavori di restyling sono dovuti migrare all’esterno, non sembra un’opzione tanto malvagia.

Ora si attende la decisione ultima delle associazioni di categoria e, soprattutto, una data in cui prendere una decisione definitiva. L'appuntamento è fissato per mercoledì.