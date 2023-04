Festa grande oggi per i Vigili del Fuoco di Sanremo. Questa mattina, infatti, alla Madonna della Costa, si sposa il coordinatore dei pompieri matuziani Rolando Rogeiro.

Convolerà a nozze con la sua amata Donatella e, oltre ad amici e parenti, vicino a loro ci saranno anche tanti colleghi del distaccamento di via San Francesco. Tutti loro si uniscono negli auguri per Rolando e Donatella in questo bellissimo giorno.