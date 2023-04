Elezioni a Montalto Carpasio: Mariano Bianchi punta al secondo mandato, ecco la lista con i candidati

Il 14 e 15 maggio si voterà anche a Montalto Carpasio e Mariano Bianchi, l'attuale sindaco si candida per un secondo mandato. Lui è stato il primo sindaco del Comune nato dalla fusione dei due enti, avvenuta il 1° gennaio 2018.

Poco più di 500 elettori saranno chiamati alle urne e per il momento la lista 'Uniti per Montalto Carpasio' a sostegno di Mariano Bianchi è l'unica. Per lui ci saranno dieci candidati, sei donne e quattro uomini:

- Paolo Ausenda 58 anni (consigliere comunale uscente)

- Antonella Bignone 50 anni (assessore uscente)

- Maurizio Lanteri 48 anni (consigliere comunale uscente)

- Renato Liberto 46 anni

- Maria Teresa Natta 67 anni (consigliere comunale uscente)

- Andrea Novella 49 anni (consigliere comunale uscente)

- Flavia Novella 71 anni

- Roberta Richiero 42 anni

- Monica Valazza 54 anni (consigliere comunale uscente)

- Roberta Vento 41 anni

Un mix tra amministratori uscenti dall'attuale mandato e nuove 'leve'. Nei giorni scorsi era già emersa la volontà di non ricandidarsi dell'attuale vicesindaco uscente, Valerio Verda (LINK).

"È una lista rinnovata che si muove nel solco di questa nostra legislatura. - ci ha detto Mariano Bianchi - Mi piace sottolineare come per queste elezioni si sia riuscito a creare un gruppo con una rappresentanza femminile superiore al 50%, non capita spesso. Oltre a questo è una squadra bilanciata, di qualità, siamo un gruppo che guarda ad una maggiore coesione tra i due borghi, puntiamo sull'inclusività, per coinvolgere il maggior numero di persone di entrambe le comunità".

Il gruppo in questi giorni si sta vedendo per definire gli ultimi aspetti da inserire all'interno del programma elettorale. "Sì, c'è un importante lavoro di concertazione per definire la nostra idea di futuro per Montalto Carpasio, in base alle esigenze che recepiamo dalla popolazione. - spiega Bianchi - Stiamo anche valutando la possibilità, in caso di vittoria, di poter avere un assessore esterno con deleghe specifiche che ci permetta così di avere l'ingresso di una ulteriore anima che caratterizza il paese".