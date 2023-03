Elezioni a Montalto Carpasio, Valerio Verda non si candida: "Dopo 35 anni, mi voglio prendere una pausa"

Valerio Verda non correrà nelle prossime elezioni di maggio a Montalto Carpasio. Un colpo di scena nel piccolo paesino della valle Argentina dove il nome dell'attuale vice sindaco era considerato per certo. Verda vanta una lunga carriera come amministratore: 15 anni da Consigliere di Minoranza, 10 da Assessore, 5 da Sindaco di Carpasio e 5 da Vice Sindaco in quest'ultimo mandato elettorale, nel nuovo comune nato in seguito alla fusione di Montalto e Carpasio. Dietro la decisione però non c'è una rottura con il sindaco Mariano Bianchi.

"Alla fine è giunta la stanchezza. Sento il bisogno di prendermi un periodo di riposo dopo 35 anni di attività ininterrotta da amministratore - commenta Verda che poi aggiunge - Appoggerò l'attuale sindaco ed il gruppo ma dall'esterno".

Qual è il bilancio al termine di questo mandato? "Questo mandato, con i due comuni uniti, rappresenta una bellissima esperienza. C'è stata una grande comunione di intenti tra sindaco e consiglieri e con la nuova pro loco. Si sono gettate le basi per fare del bene e sono onorato di essere stato il primo vicesindaco nei primi 5 anni del nuovo comune. - analizza Verda - Oggi è tempo dei ringraziamenti che rivolgo a tutti gli impiegati e ai segretari comunali che si sono succeduti in questi anni. Un grazie va agli elettori e anche a chi non mi ha votato perchè ha contribuito a farmi crescere. Grazie a mio padre che oggi non c'è più ma mi ha sempre invogliato a fare politica ed a mia madre che mi è stata vicina. Infine, un particolare ringraziamento lo voglio rivolgere al nostro Mons. Rubino che a 96 anni ancora mi supporta. Gli devo molto, ho bellissimi ricordi della amicizia che lo legava a mio padre".

Che cosa ne pensa delle imminenti nuove elezioni? "Mi auguro che l'amministrazione comunale di Mariano Bianchi possa venire riconfermata per un secondo mandato. Sono stati anni complessi e difficili non solo per le emergenze legate alla pandemia o alla fragilità del territorio, anche per via del ruolo assunto dalla minoranza. - risponde - Ecco, non so se ci sarà una seconda lista o se gli attuali uscenti dalla opposizione vogliano ricandidarsi. Credo però che una minoranza debba anche essere propositiva e penso che nel rispetto dei ruoli si possa andare d'accordo con la maggioranza per il bene del paese. In questi 5 anni abbiamo fatto fin troppa fatica ad amministrare. Con una rielezione di Mariano Bianchi il comune potrà ottenere molti altri obiettivi proseguendo il cammino iniziato 5 anni fa e sono sicuro che saprà fare il bene dei nostri due borghi per renderli ancora più uniti.

Che cosa lascia?

"Lascio un paese a cui ho dato tanto e che mi ha dato tanto. Consiglio ai giovani di fare questa esperienza e di farlo il prima possibile. Io ho iniziato che avevo 20 anni e adesso ne ho ho 57. È bello confrontarsi con la gente, impegnarsi per il proprio paese e trovare soluzioni e risposte alle necessità della comunità".