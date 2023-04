Lo chef dianese Giuseppe Colletti e il collega alassino Gabriele Giannotti ai mondiali della pizza a Parma

Due liguri ai mondiali della pizza 2023 a Parma: dal 18 al 20 aprile, in occasione della manifestazione, lo chef dianese Giuseppe Colletti e il pizza chef stellato alassino Gabriele Gianotti (insieme a un team di professionisti di tutta Italia), porteranno le loro pizze esclusive contenenti anche prodotti liguri, davanti a una giuria internazionale di tutto rispetto.

Il team che parteciperà alla manifestazione, che al momento conta più di 700 iscritti di oltre 42 paesi nel mondo, è composto da: Gabriele Gianotti, Vincenzo Rago, Ciccio Rossi, Lorenzo Carletti, Stefano Diamanti, Alessandro Viganò concorrenti, il team manager della squadra lo chef Giuseppe Colletti.

Lo chef Colletti e il pizza chef Gianotti "Teniamo a rappresentare la nostra regione in questa manifestazione mondiale, portando anche prodotti tipici locali il carciofo di Albenga, al momento non possiamo svelare nulla. Carichi e motivati per un evento così importante, che ci permette di confrontarci con tante realtà di tutto il mondo della pizza. Tifate per noi".