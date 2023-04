Tatuaggi senza appuntamento per l'evento organizzato in collaborazione con CNA Imperia

Nella giornata del 20 maggio prossimo è in programma un particolare evento durante il quale i tatuatori della provincia di Imperia aderenti all’iniziativa apriranno in contemporanea le porte del loro studio e tatueranno senza appuntamento. Infatti, Must Tattoo Skincare, su input del primo membro della Must Crew Gianni Vela, appella tutti gli studi appartenenti alla Crew a partecipare a un walk-in, con parte del ricavato devoluto in beneficenza.

Must Tattoo Skincare è un marchio di prodotti cosmetici per la cura della pelle tatuata nata dall’azienda San PietroLAB Cosmetics di Diano San Pietro. Offre prodotti tecnici da utilizzare durante la fase di realizzazione, nella cura, nel mantenimento e nella protezione del tatuaggio. La Must Crew è composta dai tatuatori più affezionati, i migliori artisti del panorama italiano che dimostrano di abbracciare appieno i valori fondanti del marchio.

La data scelta per l'evento è appunto quella di sabato 20 maggio 2023 e verrà pubblicizzato sui social e sui principali media locali e nazionali. L’evento è organizzato in collaborazione con CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) che con la sua presenza capillare su tutto il territorio nazionale, si propone come partner rappresentativo, collaborativo e specialistico del settore benessere.

“È un’ottima occasione - dichiara Christian Di Costanzo, presidente CNA Tatuatori Imperia - per mostrare che insieme si può fare molto, tutto! Molti credono che i tatuatori siano persone che vivono in un mondo tutto loro, siamo invece dei professionisti capaci e impegnati con un’attenzione particolare al sociale”.

“Tanto, tutto, dipende da te”. Questo è lo slogan di questa giornata speciale.