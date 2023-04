A Ventimiglia arriva un adrenalinico weekend con i free test e l’esposizione di “Toys and Tenders”

Venerdì 14 aprile, alle 18, presso il nuovo porto di Cala del Forte di Ventimiglia, sarà inaugurata la prima edizione di “Toys and Tenders”, l’evento espositivo organizzato dalla Sezione Nautica di Confindustria Imperia “Yacht Net Riviera dei Fiori” e dedicato alla combinazione dei giocattoli che garantiscono ore spensierate e adrenalina a bordo degli yacht e dei mezzi di appoggio alle navi più grandi. L’evento, ad ingresso libero, prenderà il via venerdì 14 aprile alle 10 e sarà aperto fino alle 20, sabato 15 dalle 10 alle 22, per terminare domenica 16 dalle 10 alle 18. Diverse le iniziative collaterali previste: dall’area free test in mare aperto per provare "Toys and Tenders” in acqua, all’animazione dei locali del porto che offriranno musica dal vivo e specialità culinarie. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0183/650551 o visitare il sito Internet www.confindustria.imperia.it.

“Siamo pronti per questa prima edizione di un evento che siamo certi riscontrerà grande interesse nel pubblico e negli appassionati di yacht e sport acquatici - spiega Alessio Marziano, presidente della Sezione Nautica di Confindustria Imperia -. L’intenzione di Yacht Net Riviera dei Fiori è quella di offrire un palcoscenico per il mercato della riviera di Ponente e della Costa Azzurra per scoprire nuovi prodotti, fare rete con i professionisti del settore, conoscere le ultime tendenze del design e della tecnologia e scoprire questo singolare ed adrenalinico mondo di cui l’Imperiese è sempre più protagonista”.

Un’occasione per tutti: oltre venti espositori presenteranno un’ampia gamma di “Toys & Tenders” dedicati sia a costruttori, progettisti e fornitori di yacht che ad armatori e professionisti del settore. Sarà anche un’occasione per il vasto pubblico di tuffarsi in un mondo di divertimento e curiosare nell’ampio ventaglio di novità di tendenza del mercato dei “Toys”, provando il brivido di testarne alcuni in acqua grazie ad un’area free test allestita in mare aperto.

Le iniziative collaterali: per entrambe le serate del “Toys & Tenders” musica dal vivo e buon cibo faranno da padrone sulla banchina di Cala del Forte. I locali ravviveranno le serate, il venerdì dalle 18.30 e il sabato dalle 18, con gli special event by night.

Yacht Net Riviera dei Fiori: la Sezione Nautica di Confindustria Imperia: è un network di professionisti che opera nel settore nautico. Emanazione di Confindustria Nautica Sezione Imperia, che rappresenta le industrie e le imprese della nautica da diporto, opera per lo sviluppo del settore nautico, promuove la cultura del mare e lo sviluppo del turismo nautico in Italia.