A Sanremo il primo Pride italiano dell’era Meloni: “Momento delicato, abbiamo gli occhi puntati addosso” (video)

L’edizione del 2022 non resterà sola. Sanremo vuole giocare un ruolo cruciale nel panorama rainbow italiano e anche quest’anno apre la stagione dei Pride italiani. L’appuntamento è fissato per domani alle 15.30 al Sud Est per poi dare il via alla sfilata che colorerà le vie del centro per concludersi sul piazzale di Pian di Nave.

Una giornata di orgoglio e festa in un periodo certamente non semplice per temi come diritti e uguaglianza.

L'appuntamento di domani avrà una grande rilevanza anche sul piano politico nazionale: sarà il primo Pride italiano dell'era Meloni, con un governo che già è intervenuto sul tema della genitorialità suscitando non poche polemiche.

Le interviste

La storia dei Pride sanremesi inizia nel lontano 1972 quando proprio nella Città dei Fiori nacque il movimento LGBTQ+ in risposta al convegno del Centro italiano di sessuologia che sosteneva la cura psichiatrica e neurochirurgica dell’omosessualità. L’anno scorso, in occasione del 50° anniversario, le strade della città si sono colorate di arcobaleno per un appuntamento ora destinato a diventare una costante della primavera sanremese.

La sfilata di domani sarà accompagnata dai dj set firmati OBV Crew e Adventures e, partendo dal Sud Est, si snoderà per le vie del centro passando per piazza Colombo per poi concludersi sul piazzale di Pian di Nave.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Sanremo ed è organizzato da Coordinamento Liguria Rainbow, MIA Arcigay Imperia, Agedo Genova, Famiglie Arcobaleno in Liguria.