Sanremo: l’estate si avvicina e due spiagge sono in cerca di gestore, il bando scade a fine mese

A meno di due mesi dall’inizio della stagione balneare il Comune di Sanremo è al lavoro per l’affidamento di due spiagge tra le più frequentate della zona.

In questi giorni è online il bando per la gestione dei Tre Ponti e di una delle spiagge di Bussana Mare, angoli di Riviera molto amati da residenti e turisti. La scadenza è fissata per fine mese ed è auspicabile una buona riuscita dell’affidamento per evitare intoppi a ridosso dell’estate, come già è successo alcuni anni fa.

Poi, una volta affidate le due spiagge, sarà il momento dei lavori per all’etere gli stabilimenti in vista dell’estate.